İzmir'deki Patlama ile İlgili Bilirkişi Raporu Açıkladı: Gaz Kaçağı Tespit Edildi - Son Dakika
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İzmir'deki Patlama ile İlgili Bilirkişi Raporu Açıkladı: Gaz Kaçağı Tespit Edildi

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İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 5 kişi ve yaralanan 63 kişi ile ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, LPG gazında sızıntı olduğu ve patlamanın bu sızıntıdan kaynaklandığı belirtildi. İş yerinin ruhsatsız olduğu ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı ortaya çıktı.

27.10.2024 02:55  Güncelleme: 03:07
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İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı

Bilirkişi raporunda 'gaz kaçağı' tespiti

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde geçtiğimiz Haziran ayında meydana gelen, 5 kişinin öldüğü ve 63 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili bilirkişi heyeti raporu hazırlandı. Raporda, LPG gazında sızıntı meydana geldiği, biriken gazın patlamaya neden olduğu, patlama sonucu oluşan alev topunun diğer bölümlere yayıldığı ve ani basınç etkisiyle yıkıma neden olduğu yer aldı.

30 Haziran 2024 günü Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde şırdan satışı yapılan iş yerinde, Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin ve Dilek Bağ hayatını kaybetti; 63 kişi de yaralandı. Patlamanın yaşandığı bina ile çevredeki 10 binada hasar oluşurken diğer iş yerlerinde de hasarlar meydana gelmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından olay yerindeki hasar gören bina ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Görevlendirilen 2 müfettiş soruşturma yürüttü.

2 kişi tutuklandı

Patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, tüp değiştirdiği öne sürülen M.K. ile Menderes ilçesinde yakalanan işletme sahibi G.K., jandarma tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerini ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Patlamanın meydana geldiği iş yerinin 6 aydır ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. 29 Mayıs'ta belediyeye ruhsat başvurusunda bulunan işletme sahibi G.K.'nin ifadesinde, tüpü değiştirdiğini ve herhangi bir sorunun olmadığını söylediği belirtildi. Tüpü değiştiren M.K.'nin ise ifadesinde, uygun işlem yaptığını söylediği kaydedildi.

Gaz uyarı cihazı yok

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişilerden oluşan heyetin hazırladığı rapor, savcılık dosyasına girdi. İş güvenliği uzmanı, yüksek makine mühendisi, elektrik mühendisi, yangın uzmanı ve kimya mühendisi tarafından hazırlanan raporda, LPG gazında sızıntı meydana geldiği, biriken gazın patlamaya neden olduğu, patlama sonucu oluşan alev topunun diğer bölümlere yayıldığı ve ani basınç etkisiyle yıkıma neden olduğu yer aldı. Raporda, "İş yerinde LPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyaran gaz uyarı cihazının bulunmadığı belirlendi. 'İş yeri veya topluma açık her türlü binada zemin seviyesinin altında kalan bodrum katlarında LPG tüpleri bulundurulamaz' maddesine iş yeri işletmecisinin uymak zorunda olduğu ancak iş yerinin bu kurala uymadığı görüldü" ifadesi yer aldı.

Belgesi yok

Raporda, tutuklu M.K.'nİn tüpü dikkatsiz, tedbirsiz ve hızlı bir şekilde taktığından da bahsedilip, "Ayrıca tüp takabilme eğitimi aldığına dair belgesi bulunmamaktadır. Yine LPG tüp üzerinde 2 makine mühendisinin yapmış olduğu test ve incelemede tüpün vanası açıldığında, köpüklerin baloncuklar halinde uçuştuğu ve gaz kaçağı olduğu görüldü. Gaz dedektörü yaklaştırıldığında, gaz kaçağının olduğu cihaz tarafından sesli olarak uyarılarak tespit edildi. Bahse konu mahalde bulunan sanayi tipi LPG tüpte, dedantör ile tüp arasındaki plastik contada gaz kaçağı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenlerle tüpü değiştiren M.K.'nin olayın meydana gelmesinde doğrudan etkili olduğu anlaşılmaktadır" denildi.

İş yeri havasız kalmış

Ayrıca LPG'nin havadan ağır olması nedeniyle yere çöktüğüne yer verildi. Buzdolabının elektrik aksamından kıvılcım alması sonucu yangının çıkmış olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi. İş yerinin havasız bırakıldığı, havalandırmanın bulunmadığı, elektrik aksamının LPG gazı kullanılan yer için uygun olmadığına da yer verildi. Bunun sonucu olarak patlamanın buna bağlı olarak gerçekleştiği, iş yeri sahibi G.K.'nin yapması gereken 'özen yükümlülüğünü yerine getirmediğinden' olayda doğrudan etkili olduğunun anlaşıldığı değerlendirmesi de bilirkişi raporunda yer aldı.

Bina yıkılmadı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişimi Bakanlığına bağlı ekipler tarafından ağır hasarlı olduğu tespit edilen binanın yıkım işlemlerinin yapılmadığı, binanın enkaza dönen alt kısmında da herhangi bir çalışma yapılmadığı görüldü.

İzmir\'deki Patlama ile İlgili Bilirkişi Raporu Açıkladı: Gaz Kaçağı Tespit Edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki Patlama ile İlgili Bilirkişi Raporu Açıkladı: Gaz Kaçağı Tespit Edildi - Son Dakika

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