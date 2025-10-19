İzmir'den Buldan'a giden otobüs şarampole yuvarlandı - Son Dakika
İzmir'den Buldan'a giden otobüs şarampole yuvarlandı

İzmir'den Buldan'a giden otobüs şarampole yuvarlandı
19.10.2025 18:43
Tur otobüsü dönüş yolunda yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var.

İzmir'den Buldan'a ziyarete gelen tur otobüsü dönüş yolunda yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Tur otobüsünde çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

İzmir'den hareket eden tur otobüsü kaza yaptı. Kaza, Buldan ilçesi Oğuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edibilen bilgilere göre; İzmir'den Buldan'ı ziyarete gelen tur otobüsü dönüş yolunda Oğuz mahallesi mevkiinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

BİLANÇO AĞIR

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tur otobüsünde bulunan çok sayıda yolcu yaralı olduğu, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerin yapıldıktan sonra Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine ve Denizli'deki hastanelere sevk edildi.

Bir vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan bir vatandaş ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 5 kişinin yaralandığı kaza sonrasında hayatını kaybeden 2 şahıs otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, denizli, Ulaşım, Buldan, Yaşam, İzmir, Son Dakika

