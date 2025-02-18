İzmir'den Halter Şampiyonası İçin Yola Çıkan Öğrenci Kafilesi Kaza Geçirdi - Son Dakika
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İzmir'den Halter Şampiyonası İçin Yola Çıkan Öğrenci Kafilesi Kaza Geçirdi

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İzmir'den Denizli'ye Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası için giden öğrenci kafilesinin bulunduğu midibüs, Buldan ilçesi yakınlarında tarlaya uçtu. Kazada 2 öğrenci hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

18.02.2025 19:08  Güncelleme: 19:13
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İzmir'den halter şampiyonası için yol çıkan kız öğrencilerden acı haber

-İzmir'den Halter Türkiye Şampiyonası için Denizli'ye gelen öğrenci kafilesi kaza yaptı

DENİZLİ - İzmir'den Denizli'de düzenlenecek olan Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası için yola çıkan öğrenci kafilesi, Buldan ilçesi yakınlarında kaza yaptı. Yoldan çıkan midibüsün tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir'den Denizli'ye Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası için gelen öğrenci kafilesi 35 BYZ 354 plakalı midibüs yağmur yağışının etkisiyle trafik kazası meydana geldi. Öğrenci kafilesinin İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri olduğu öğrenildi. Meydana gelen trafik kazasında 26 yaralı, 2 öğrenci ise hayatını kaybettiği belirtildi. Olay yerine gelen sağlık, trafik, jandarma ve itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan kafilenin, İzmir Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri olduğu öğrenildi. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da acı kazanın yaşandığı bölgeye gelerek çalışmaları yerinden takip etti ve yetkililerden bilgiler aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'den Halter Şampiyonası İçin Yola Çıkan Öğrenci Kafilesi Kaza Geçirdi - Son Dakika

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