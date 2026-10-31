İzmir depreminin 6. yılında 6,7 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı - Son Dakika
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İzmir depreminin 6. yılında 6,7 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı

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İzmir depreminin 6. yılında 6,7 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı
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İzmir depreminin 6. yılında 6,7 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı
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İzmir depreminin 6. yılında düzenlenen etkinlikte, 6,7 büyüklüğünde ve 28 saniye süren senaryoyla İzmir Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı yapıldı. İzmir, Manisa ve Aydın'daki 43 ilçeyi kapsayan tatbikatta Manisa ekipleri Muradiye'de enkaz çalışmalarına başladı.

İzmir depreminin 6'ncı yıl dönümünde, 6,7 büyüklüğünde ve 28 saniye süren deprem senaryosuyla İzmir Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı gerçekleştirildi. İzmir, Manisa ve Aydın'dan 43 ilçenin etkilendiği senaryoda Manisa'daki arama kurtarma ekipleri Muradiye'de toplanarak enkaz kurtarma çalışmalarına başladı.

30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depreminin 6'ncı yıl dönümünde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında İzmir Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı düzenlendi. İzmir depreminde hayatını kaybedenler dualarla anılırken, olabilecek afetlere hazırlık amacıyla gerçekleştirilen tatbikata İzmir, Manisa ve Aydın'daki arama kurtarma ekipleri katıldı.

6,7 büyüklüğünde deprem senaryosu uygulandı

30 Ekim 2026 tarihinde saat 13.00'te başlayan tatbikatta, merkez üssü İzmir olan, yaklaşık 28 saniye süren 6,7 Mw büyüklüğünde deprem senaryosu uygulandı. Senaryoya göre İzmir'in tüm ilçelerinin yanı sıra Manisa ve Aydın da depremden etkilendi.

Tatbikat kapsamında İzmir'in 30, Manisa'nın 8 ve Aydın'ın 5 ilçesi olmak üzere toplam 3 il ve 43 ilçede masa başı ve saha uygulamaları gerçekleştirildi. Tatbikatla afet müdahale planlarının uygulanabilirliğinin test edilmesi, ekiplerin müdahale kabiliyetlerinin ölçülmesi, destek illerden yapılacak intikallerin değerlendirilmesi ve mevcut kaynak kapasitesinin analiz edilmesi hedeflendi.

Manisa'da 8 ilçe depremden etkilendi

Senaryoya göre Manisa'nın Saruhanlı, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde yıkım ihbarları alınırken, depremden daha az etkilendiği varsayılan Ahmetli, Akhisar, Gölmarmara ve Salihli ilçelerinden de yıkım ihbarları geldi.

Manisa AFAD Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan çağrının ardından sahada görev alacak yerel arama kurtarma ekipleri Muradiye Saha Konuşlanma Alanı'na yönlendirildi.

Arama kurtarma ekipleri enkazlara müdahale etti

Saat 14.30 itibarıyla Muradiye Saha Konuşlanma Alanı'na 1 orta seviye ve 6 hafif seviye akredite arama kurtarma ekibinin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Komando Arama Kurtarma, 8'inci Komando Eğitim Tugayı, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AKOM ekipleri intikal etti.

İhbarlar doğrultusunda ekiplerin görev yerleri belirlenerek görevlendirmeleri yapıldı. Yerel arama kurtarma ekipleri, yıkım ihbarlarının daha yoğun olduğu Şehzadeler, Yunusemre, Turgutlu ve Saruhanlı ilçelerine hareket ederek senaryo kapsamında kurtarma çalışmalarına başladı. Tatbikatla ekiplerin koordinasyonu, müdahale hızı ve afet anındaki iş birliği uygulamalı olarak test edildi.

Kaynak: İHA
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