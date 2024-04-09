Kocaeli'den İzmir'e işçileri götüren yolcu otobüsü, Bursa- İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde alev alev yandı. 39 yolcu hızla tahliye edilirken, dumandan etkilenen kişi sayısı 16'ya yükseldi.
Kocaeli'den İzmir seferi için kalkan, Mürsel Duran hakimiyetindeki, 41 ACR 055 plakalı Acarlar Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Bursa-İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde bir anda alev alarak yanmaya başladı. Alevleri fark eden otobüs şoförü aracı sağ şeride çekip, 39 yolcuyu tahliye etti. Kısa sürede otobüsü alev topuna çeviren yangın kameraya yansırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, otobüs hurdaya döndü.
Yangın nedeniyle dumandan etkilenen yolcu sayısı 16'ya çıkarken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere sevk etti. Öte yandan, yolcuların Bergama'da bulunan bir tesise çalışan olarak gittiği öğrenildi. Tedbir amaçlı durdurulan trafik, tüneldeki dumanın azalmasıyla tek şeritli olarak tekrar açıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'e giden otobüs Orhangazi Tüneli'nde alev alev yandı - Son Dakika
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