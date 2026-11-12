İzmir itfaiyesi 48 katlı binadaki tatbikatın ardından yavru kediyi kurtardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bayraklı'daki 48 katlı bir binada yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği 11'inci katta çıkan yangına müdahale eden ekipler, binada mahsur kalan yaralı bir çalışanı kurtardı. Tatbikatın ardından itfaiyeciler bu kez gerçek bir kurtarma operasyonu ile karşı karşıya kaldı. Gökdelenin otoparkında bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, ekiplerin dikkatli çalışmasıyla kurtarıldı. Sahipsiz kedinin bakımını itfaiyeciler üstlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla Bayraklı'daki 48 katlı bir binada tatbikat düzenledi. Senaryoya göre binanın 11'inci katındaki mekanik odada yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri, arazöz ve AKS araçlarıyla olay yerine sevk edildi.

Yaklaşık 1500 kişinin çalıştığı binada, acil durum ekiplerinin anonslarıyla tahliye başlatıldı. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar bina boşaltıldı. Ekipler, 11'inci kattaki yangına müdahale ederken aynı katta mahsur kalan yaralı bir çalışanı kurtarmak için de çalışma yürüttü. Yaralı personel, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. AKS ambulans paramediklerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Tatbikatın ardından gerçek kurtarma operasyonu

Yangın ve kurtarma tatbikatının ardından itfaiye ekipleri, bu kez gerçek bir ihbar üzerine harekete geçti. Tatbikatın yapıldığı gökdelenin otoparkında park halindeki bir otomobilin kaputuna yavru bir kedinin sıkıştığı bildirildi. Otoparka inen itfaiye personeli, dikkatli müdahaleyle mahsur kalan kediyi kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu ve sahipsiz olduğu belirlenen kedinin bakımını ise itfaiyeciler üstlendi.

Kediye sıcak yuva aranıyor

İtfaiye Çavuşu Çağdaş Çınkı, tatbikatın ardından yaşadıkları beklenmedik kurtarma operasyonunu anlattı. Çınkı, "Tatbikatı tamamladıktan sonra toparlanmış, yetkililerle görüşmelerimizi yaparak olay yerinden ayrılmak üzereydik. Tam bu sırada gökdelenin otoparkında yavru bir kedinin otomobil kaputunda mahsur kaldığı ihbarını aldık. Öncelikle gökdelenin güvenlik ekibi aracılığıyla şehir dışında olan araç sahibi ile iletişim kuruldu, aracında kurtarma çalışması yapacağımızın bilgisi verildi. Sonrasında personelimizin özverili çalışmasıyla kedinin bulunduğu yeri tespit ettik. Araca herhangi bir zarar vermeden, dikkatli bir müdahaleyle kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardık. Yaptığımız araştırmada kedinin sahipsiz olduğunu öğrendik. Biz de itfaiyeciler olarak minik dostumuzu yalnız bırakmak istemedik. Bir süre bakımını üstlenerek ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu süreçte ona kalıcı ve güvenli bir yuva bulmak için de elimizden geleni yapacağız" dedi.