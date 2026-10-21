İzmir Konak'ta 2 bin yıllık Zeus heykel başı bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde Roma dönemine ait Zeus mermer heykel başı ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, Konak ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda bir otomobilde yapılan aramalarda Roma dönemine ait olduğu belirlenen yaklaşık 2 bin yıllık Zeus mermer heykel başı bulundu. Yetkililerce yapılan incelemede, eserin 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.