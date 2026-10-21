İzmir Konak'ta 2 bin yıllık Zeus heykel başı bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir Konak'ta 2 bin yıllık Zeus heykel başı bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir'in Konak ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmada bir otomobilde Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık Zeus mermer heykel başı bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir'in Konak ilçesinde Roma dönemine ait Zeus mermer heykel başı ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, Konak ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda bir otomobilde yapılan aramalarda Roma dönemine ait olduğu belirlenen yaklaşık 2 bin yıllık Zeus mermer heykel başı bulundu. Yetkililerce yapılan incelemede, eserin 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA
Kültür Sanat3. SayfaAS RomaKültürKonakİzmirSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Konak'ta 2 bin yıllık Zeus heykel başı bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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