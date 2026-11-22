İzmir Konak'ta polis, 4 dosyada 30 yıl 7 ay 25 gün cezası bulunan firariyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Konak'ta polisin arananlara yönelik çalışmasında, bina içindeki eşya hırsızlığından 4 ayrı dosyadan toplam 30 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.
İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, hakkında 30 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 ayrı dosyadan toplam 30 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.D. (55) yakalandı. Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.
Kaynak: İHA
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