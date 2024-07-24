İzmir merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

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İzmir merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 15 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verdi. Harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa ve Malatya'da belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi. 10 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İZMİR