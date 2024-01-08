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İzmir polisi yeni yılda da zehir tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika
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İzmir polisi yeni yılda da zehir tacirlerine göz açtırmıyor

İzmir'in 5 ilçesinde gerçekleştirilen polis operasyonunda, 34 bini aşkın sentetik ecza maddesi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli tutuklandı.

İzmir polisi yeni yılda da zehir tacirlerine göz açtırmıyor
08.01.2024 - 23:01,  Güncelleme: 23:03
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İzmir polisi yeni yılda da zehir tacirlerine göz açtırmıyor

İZMİR - İzmir'in 5 ilçesinde, 5 adrese ve 3 araca yönelik polis operasyonunda 34 bini aşkın sentetik ecza maddesinin yanı sıra çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yılda da zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler tarafından Bayraklı, Buca, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde bulunan 5 adrese ve 3 araca yönelik zehir operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 13 kilo 173 gram esrar-skank, 2 kilo 740 gram kokain, 35 bin 565 adet sentetik ecza maddesi, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ve 7 tane de hassas terazi ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir polisi yeni yılda da zehir tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika


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