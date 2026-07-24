İzmit Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 3 kg altın iddiası

İstanbul merkezli 5 ilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmit Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında savcılıkta ifade veren iş adamı Turgut Koç, "Kuzey Marmara otoyolundan İstanbul istikametine giderken, gece saatlerinde Fatma Kaplan'a yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdim. Fatma Kaplan daha sonradan firma ile sözleşme süresine uzatmadı, ihale süresi ile sınırlı tuttu. Daha sonradan borç olarak verdiğim 3 kilogram altını da geri alamadım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmit Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul, Ankara, Antalya, Kırıkkale ve İzmit'te yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerin 30'u yakalanmıştı.

"Belediye Başkanı Fatma Kaplan süreç tamamlandığında geri verilmek üzere benden borç para istedi"

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma devam ederken, şüpheliler arasında yer alan ve ifadesinin arından serbest bırakılan iş insanı Turgut Koç'un savcılık ifadesine ulaşıldı. Koç ifadesinde, telefon şifresini kendi rızasıyla verdiğini belirtti. Savcılıkta şüpheliye, 5 Ekim 2022 tarihinde çekilen bir fotoğraf soruldu. Şüpheli, fotoğrafın İzmit Belediyesi ile alakalı olduğunu söyleyerek, "Elinde çanta olan kişinin Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'in arkadaşı olduğunu, çantada para olduğu düşünüldüğü için biri tarafından benimle paylaşıldı. Üzerinden 4 yıl geçtiği için fotoğrafın kim tarafından paylaşıldığını hatırlamıyorum" dedi. Şüpheli Koç'a sorgu sırasında, Koç'un telefonunda bazı yazışmaların silindiği, yazışmalarda, firma, sözleşme kelimelerinin geçtiği tespit edildi. Konuya ilişkin ifadesine devam eden Koç, "Söz konusu yazışmaları İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan ile gerçekleştirdim. Fatma Kaplan, belediyenin araç kiralama işleri olduğunu, bu konuda yardımcı olmamı söyledi. Bende bu konuyu arkadaşım olan Adem Ok ile paylaştım. Ok, Işık Grup ve YK Otomotiv ile işbirliği yaparak süreci yönetti. Yapılacak ihale bedeli üzerinden toplam yüzdelik olarak anlaştılar. Bunun üzerine ihale süreci yönetildi. İhale açık ihale olarak yapıldı, sonra tedarik süreci başladı. Tedarik süreci başladıktan yaklaşık 1 ay sonra Fatma Kaplan benimle iletişime geçerek para talebi olduğunu söyledi. Bende bu konuyu Adem Ok ile paylaştım. Ok ise, belediye tarafından henüz bir ödeme alınmadığı için parayı ödemeler sonrasında verebileceğini söyledi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Fatma Kaplan süreç tamamlandığında geri verilmek üzere benden borç para istedi. Bende kendisine süreç tamamlandıktan sonra geri ödemesi şartıyla para verdim" şeklinde konuştu.

"Fatma Kaplan'a yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdim. Söz konusu altınlar poşet içerisindeydi"

İfadesinin devamında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in kendisinden araç ihale işi olduğu gerekçesiyle para istediğini ve 3 kilogram borç altın verdiğini öne süren Turgut Koç, "Kuzey Marmara otoyolundan İstanbul istikametine giderken, gece saatlerinde Fatma Kaplan'a yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdim. Söz konusu altınlar poşet içerisindeydi, bu altınları kapalı çarşıdan aldım. Bir kısmını çevremden bir kısmını ise Adem Ok veya Fatih Yaşar'dan aldığımı hatırlıyorum. Fatma Kaplan daha sonradan firma ile sözleşme süresine uzatmadı, ihale süresi ile sınırlı tuttu. Daha sonradan borç olarak verdiğim 3 kilogram altını da geri alamadım" ifadelerini kullandı. Savcılıkta, şüpheli Koç'a, 6 Ekim 2022 tarihli fotoğrafa Fatma Kaplan'ın Saat 22: 08'de 'cephanelikteki araçları değiştirme şansımız olur mu acaba' dediği, Koç'un ise cevap olarak, 'abla hemen olmaz ama bugün ben söyledim. Düşündüğünün farkındayım riske atmayacağım az zaman lazım, Hüseyin bildiğin baltazar' şeklinde yazışmaları soruldu. Koç ise, "Söz konusu yazışmayı araçların değiştirilmesi için gerçekleştirdim. Hüseyin olarak bahsettiğim kişi o dönemin ulaşım müdürüydü. Başkan hanımın üst sohbetteki mesajları neden herkesten sildiğini bilmiyorum. Bende okunmaması için herkesten sildim" dedi. Öte yandan, Koç'un Kaplan'a, "Bütün her şeyi firmanın numarasına kadar kendisi arayıp talep etmiş, her şeyden önemlisi bize attığı konuma 15 dakika sonra başkasının gelmesi" dediği, Kaplan'ın ise Koç'a, "Öldürsem doymam" dediği yazışma soruldu. Şüpheli konuya ilişkin, "Yazışma sohbetini tam olarak hatırlayamadım. Konuşmamız araç kiralama işi ile ilgilidir" dedi.

"Ali Mahir Başarır'a para gönderdim"

Şüpheli Koç ile Fatma Kaplan'ın arasında geçen, "Ben bu durumdan hiç hoşnut değilim" dediği, Koç'un ise, "Başkanım ben yaklaşık 10 gündür sizin söyleminiz ile beklemekteyim, herhangi bir eksiklik var ise bilmem gerekli fakat bize yapılan haciz evrakını Burak beyle de paylaştım. Bunun dışında herhangi bir talebim olmadı, bende şaşkınım şu an" şeklindeki mesajı soruldu. Koç cevaben, "Ödeme istediğimiz için başkan ile bu yazışmayı gerçekleştirdik" dedi. Sorgu sırasında bir fotoğrafın sorulması üzerine, "Yazışma Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile ilgilidir" dedi. Koç'a, 26 Temmuz 2024 tarihinde Hüseyin Can Güner'in saat 16.38'de Koç'a, "125 milyar 132 milyon 625 bin 68 kuruş, son yapılan 20 ile beraber hepsi kapanmış oldu. Geride kalmadı" şeklinde mesaj attığı, Koç'un ise cevaben "Sil abi, toplam bu değil bildiğim kadarıyla bakacağım" dediği yazışmaya ilişkin ise Koç, "SRL İnşaatın hak edişiyle alakalı Hüseyin Can Güner ile yaptığım yazışmadır. Bu yazışma karşılığı kimseden para almadım. SRL İnşaat konuyu daha iyi bilir" dedi. Koç'a, Ali Mahir Başarır'ın kendisine Oğuzhan Cenan isimli hesap bilgilerini attığı, Koç tarafından hesaba 200 bin TL para gönderildiği hususu soruldu. Koç iddialara ilişkin, "Ali Mahir Başarır'ın neden benden para istediği hatırlamıyorum ancak parayı gönderdim. Söz konusu yazışma Tolgahan Erdoğan ile yapmış olduğum yazışmadır. Bu kişi ben gözaltına alınmadan önce de beni arayarak gözaltına alınacağımı söyledi. Çoğu kez benimle ilgili haberler yapıp, bu haberleri para karşılığı siliyordu. Hatta hesabımdan bu kişinin hesabına para gönderdim. Ayrıca iki kez ailesini misafir ettim, bu kişi bana Anadolu yakasındaki belediyelerden, bazen de Muğla Belediyesinden, Çankaya Belediyesinden bilgiler getirirdi. Bunun karşılığında benden para istiyordu" ifadelerini kullandı.

"Ağbaba beni Ankara'ya çağırdı, '500 bin TL var mı' diye sordu"

Şüpheli Turgut Koç, ifadesinin devamında ise, Tolgahan Erdoğan'ın kendisini arayıp, operasyon yapılacağını söyleyerek yanına çağırdığını, gitmeyince görüntülü aradığını belirterek, "Durumları anlattı ve karşılığında 10 bin dolar istedi. Veli Ağbaba beni Ankara'ya çağırdı. '500 bin TL var mı' diye sordu, ben de kendisine kesin vereceğimi söyledim. Ancak hem parayı veremedim hem de Ankara'ya gidemedim. 16 Nisan 2026 tarihindeki aramada ise Whatsaap üzerinden bir dakika görüştük. Bu görüşmede nerede olduğumu, gelip gelemeyeceğimi sordu, ben de şu anda gelemeyeceğimi söyledim" diye konuştu.