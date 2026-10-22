İzmit D-100'de refüje çarpan tırın dorsesi yan yattı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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İzmit D-100'de refüje çarpan tırın dorsesi yan yattı, sürücü yaralandı

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Kocaeli D-100'de kontrolden çıkan tır refüje çarptı; dorse yan yattı, eşyalar yola saçıldı ve yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. İzmit'te yaklaşık 100 metre ileride bir otomobil de refüje çarptı; araçlar yoldan kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Kocaeli D-100 kara yolunda kontrolden çıkan tırın refüje çarpması ile dorsesindeki eşyalar yola saçıldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, aynı bölgede bir otomobil de refüje çarptı.

Kaza, D-100 kara yolunun İzmit ilçesi Serdar Mahallesi İstanbul mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın dorsesi yan yatarken, dorsedeki eşyalar yola savruldu. Tırın ön kısmının bulunduğu çekici bölümü ise çarpmanın etkisiyle öne doğru eğildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, tırın kaza yaptığı noktanın yaklaşık 100 metre ilerisinde bir otomobil refüje çarptı. Yapılan çalışmalar sonrası araçlar yoldan kaldırılırken, yaşanan kazalara ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Acil DurumOtomobil3. SayfaİncelemeKocaeliGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmit D-100'de refüje çarpan tırın dorsesi yan yattı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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