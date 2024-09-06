Kocaeli'de Kaza: Basın Mensubuna Engel - Son Dakika
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Kocaeli'de Kaza: Basın Mensubuna Engel

Kocaeli\'de Kaza: Basın Mensubuna Engel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen hafif ticari araç ile özel halk otobüsü çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Ancak olay yerindeki polis ve sağlık ekibi, yaralıya müdahale etmek yerine basın mensubunu engelledi.

06.09.2024 11:22
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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araç ile özel halk otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza yerinde polis ve sağlık ekibi, yaralıya müdahale etmeyi bırakıp olayı haberleştirmek isteyen basın mensubuna, engel oldu.

Kaza 10.00 sıralarında Kandıra sapağında meydana geldi 41 FZ 290 plakalı Fiat marka hafifi ticari araç ile 41 HO 5615 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralıya müdahale etmek yerine kazayı haberleştirmek isteyen basın mensubuna, kurum kartını göstermesine rağmen "Çekemezsin" diyerek keyfi uygulamada bulundu. Yerdeki yaralıyı tedavi etmek yerine basın mensubunun görevine engel olan sağlık görevilisi, vatandaşları da provake etmeye çalıştı. Sağlıkçının tepkisi üzerine, olay yerinde kazayla alakası olamayan vatandaşları çıkarmayan trafik polisleri, "Trafiğe engel oluyorsun" diyerek basın mensubu ile uğraştı. Polis ekiplerinin kaza sonrasında güvenlik önlemi almaması da dikkat çekti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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