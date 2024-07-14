İzmit'te Ticari Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

3.Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Körfez Mahallesi Doğu Kışla Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 41 T 0007 plakalı ticari taksi ile A.K. hakimiyetindeki 34 HDN 888 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ