İzmit'te tramvay yolun karşısına geçen 2 kadına çarptı, biri ağır yaralandı - Son Dakika
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İzmit'te tramvay yolun karşısına geçen 2 kadına çarptı, biri ağır yaralandı

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İzmit\'te tramvay yolun karşısına geçen 2 kadına çarptı, biri ağır yaralandı
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İzmit'te Milli İrade Meydanı tramvay hattında Otogar-Kuruçeşme seferini yapan tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırıldı; ağır yaralanan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına tramvay çarptı. Kazada kadınlardan biri ağır yaralandı.

Kaza, Milli İrade Meydanı tramvay hattında meydana geldi. Otogar-Kuruçeşme seferini yapan tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tramvayın altında kalan kadın, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 2 kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kadınlardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaKocaeliGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te tramvay yolun karşısına geçen 2 kadına çarptı, biri ağır yaralandı - Son Dakika
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