İzmit\'te tramvay yolun karşısına geçen 2 kadına çarptı, biri ağır yaralandı

İzmit'te tramvay yolun karşısına geçen 2 kadına çarptı, biri ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmit'te Milli İrade Meydanı tramvay hattında Otogar-Kuruçeşme seferini yapan tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırıldı; ağır yaralanan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına tramvay çarptı. Kazada kadınlardan biri ağır yaralandı.
Kaza, Milli İrade Meydanı tramvay hattında meydana geldi. Otogar-Kuruçeşme seferini yapan tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tramvayın altında kalan kadın, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 2 kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kadınlardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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