İznik\'te Tarihi Sur Yanında Erkek Cesedi Bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi surların dibinde erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Yeşilcami Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde surların yanında hareketsiz halde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Kimliği henüz belirlenemeyen erkek şahsın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.