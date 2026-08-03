İznik'te Trafik Kazası: 7 Yaralı, 2 Ölü - Son Dakika
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İznik'te Trafik Kazası: 7 Yaralı, 2 Ölü

İznik\'te Trafik Kazası: 7 Yaralı, 2 Ölü
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Bursa'nın İznik ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı, jandarma astsubayın eşi ve çocuğu öldü.

Bursa'nın İznik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılardan ağır yaralanan jandarma astsubayın eşi ile çocuğu, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde İznik-Adapazarı kara yolu Kaynarca (Çiçekli Mahallesi yakınları) mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 AAD 496 plakalı otomobil ile 81 AEV 387 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönlerden gelirken kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, kazada 2'si İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı personeli olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedavileri süren ağır yaralılardan jandarma astsubayın eşi ile çocuğu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı astsubay ise Yenişehir Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Otomobil, 3. Sayfa, Trafik, İznik, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İznik'te Trafik Kazası: 7 Yaralı, 2 Ölü - Son Dakika

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