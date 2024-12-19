Jandarma'dan Çocuklara Trafik Eğitimi - Son Dakika
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Jandarma'dan Çocuklara Trafik Eğitimi

Jandarma\'dan Çocuklara Trafik Eğitimi

Antalya'da 30 bin öğrenciye trafik bilinci kazandırmak için eğitim programı düzenlendi.

19.12.2024 15:04
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı, "Trafik Dedektifleri Eğitimi Programı" kapsamında çocuklara trafik bilincini aşılamak için geniş çaplı bir eğitim programı düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 17-18 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte, Jandarma Komutanlığı Trafik Sorumluluk sahasında yer alan 110 okulda toplam 30 bin öğrenciye eğitim verildi.

Çocuklara özel eğitim materyalleri dağıtıldı

Trafik Jandarması Timleri tarafından verilen eğitimlerde, çocuklara trafik kuralları, yaya güvenliği ve trafik işaretleri gibi temel bilgiler interaktif yöntemlerle anlatıldı. Eğitimlerin bir parçası olarak öğrencilere toplamda 30 bin adet afiş, broşür, boyama ve hikaye kitabı dağıtıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Jandarma'dan Çocuklara Trafik Eğitimi - Son Dakika

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