Jandarma Uzungöl'de Buz Altı Dalışı Yaptı

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Jandarma SAK Timi'nden Uzungöl'de buz altı ve soğuk su dalışı

TRABZON - Trabzon'da Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi Uzungöl'de 'İrtifa, buz altı ve soğuk su dalışı' gerçekleştirdi.

Sürekli sel, taşkın, bu baskını ve heyelanlarla gündeme gelen Doğu Karadeniz Bölgesi'nde arama kurtarma timleri de sürekli teyakkuzda. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Sualtı Arama Kurtarma Timi de gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında doğu Karadeniz bölgesindeki turizmin gözde merkezlerinden Uzungöl'de 'İrtifa, buz altı ve soğuk su dalışı' gerçekleştirdi. O anlar Jandarma Genel Komutanlığı tarafında da sosyal medya hesabından paylaşıldı.