Japonya Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Japonya Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

Japonya Lübnan\'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

Japonya, Lübnan'daki yaklaşık 50 vatandaşını tahliye etmek için 2 nakliye uçağı gönderdi.

03.10.2024 08:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait 2 nakliye uçağı Lübnan'daki Japon vatandaşlarının tahliyesi için Yunanistan ve Ürdün'e gönderildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları Orta Doğu'daki güvenlik endişelerini artırırken, Japonya bölgedeki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait 2 adet C-2 tipi nakliye uçağının sabah 08.00 dolaylarında Tottori eyaletindeki Miho Hava Üssünde'nden ayrılarak Yunanistan ve Ürdün'e doğru yola çıktığı bildirildi. Japonya hükümetinin Lübnan'da bulunan yaklaşık 50 vatandaşını tahliye etmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Hayashi: "Ciddi endişe duyuyoruz"

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada " İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki mevcut durumdan ciddi endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Bölgede tırmanan gerilimin kabul edilemez olduğunu kaydeden Hayashi, tüm ilgili taraflara itidal çağrısı yaptı. "Şu ana dek bölgedeki Japon vatandaşlarına herhangi bir zarar geldiğine dair bilgi yok" diyen Hayashi, "Vatandaşlarımızı korumak için her türlü tedbiri alacağız" şeklinde konuştu. - TOKYO

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Yunanistan, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Japonya, 3-sayfa, Kabine, Lübnan, Dünya, Japon, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Japonya Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
09:59 Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
16:43 Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı
16:21 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP’dir Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir
16:08 AK Partili İnci: Vatandaş bizden vazgeçmiş değil AK Partili İnci: Vatandaş bizden vazgeçmiş değil
16:07 Mert Hakan Yandaş, futbolculuğunun yanındaki işiyle vergi rekortmeni oldu Mert Hakan Yandaş, futbolculuğunun yanındaki işiyle vergi rekortmeni oldu
15:59 4 soru sorup cevabını istedi Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay yanıt 4 soru sorup cevabını istedi! Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yanıt
15:39 Yeniden Refah Partili Bekin: Türkiye’de laiklik bir muamma Yeniden Refah Partili Bekin: Türkiye'de laiklik bir muamma
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 11:42:19. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement