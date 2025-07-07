Jeffrey Epstein\'in cezaevindeki ölümüne ilişkin görüntüler ilk kez yayınlandı

Amerika'da çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklanan Jeffrey Epstein'in ölümüne dair güvenlik kamerası görüntüleri, olaydan 6 yıl sonra ilk kez kamuoyuna açıklandı.

Bu görüntüler, 9-10 Ağustos 2019 tarihlerinde Epstein'in kaldığı New York Metropolitan Cezaevi'nde kaydedildi. Yaklaşık 11 saatlik kayıt, Epstein'in ölümüyle ilgili yürütülen FBI ve Adalet Bakanlığı (DoJ) soruşturmasının bir parçası olarak yayınlandı.

Epstein, 10 Ağustos sabahı hücresinde bilinçsiz bulundu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan otopside, kendisini asarak intihar ettiği belirtildi. Şimdi tamamlanan soruşturma da aynı sonuca vardı: Cinayet değil, intihar.

Yayınlanan görüntülerde Epstein'in, 9 Ağustos akşamı saat 19.49'da turuncu mahkum kıyafetiyle bir gardiyan eşliğinde hücresine götürüldüğü görülüyor. Bir diğer gardiyan da arkadan takip ediyor. Bu görüntüler, ABD'li haber sitesi Axios tarafından paylaşıldı.

Adalet Bakanlığı'na göre, görüntüler doğrudan hücre kapısını göstermiyor ama hücreye gelen-giden herkes bu kameraya yakalanıyor. Ve görüntülere göre sadece gardiyanlar hücreye girip çıkıyor. Başka kimse Epstein'in hücresine yaklaşmıyor.

FBI ve Adalet Bakanlığı'nın ortak açıklamasına göre, Ghislaine Maxwell dışında başka hiç kimse Epstein davasında yargılanmayacak ya da hapis cezası almayacak.

Epstein'in ölümü sonrası kamuoyunda büyük komplo teorileri ortaya atılmıştı. İnsanlar, olayın perde arkasında neler olduğunu merak etmiş, birçok kişi "üstü kapatılıyor" yorumları yapmıştı.

Epstein, Temmuz 2019'da ilk kez intihar etmeye çalışmış, hücresinde boynundan yaralı halde baygın bulunmuştu. Bu olaydan sonra intihar gözetimine alınmış ama bir süre sonra bu uygulama kaldırılarak başka bir koğuşa aktarılmıştı.

Yetkililer daha önce, bu ilk intihar girişimine ait kamera görüntülerinin yanlışlıkla silindiğini açıklamıştı.