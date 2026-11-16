Joker şahıslarla miras dolandıran şebekenin 9 üyesi Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi - Son Dakika
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Joker şahıslarla miras dolandıran şebekenin 9 üyesi Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi

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Yurt dışında vefat eden veya gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki miraslarını sahte belgeler ve 'joker' şahıslarla hedef alan şebekeye operasyon düzenlendi. 11 şüpheliden 2'si emniyetten serbest bırakılırken, 9'u İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Yurt dışında yaşayan, hayatını kaybeden veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının ülkedeki miraslarını hedef alan ve sahte belgelerle "joker şahıslar" kullanarak vurgun yapan şebekenin 9 üyesi adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli emniyetten serbest bırakılmıştı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Türk vatandaşlarının ülkedeki miraslarını hedef alan ve sahte belgeler ile "joker şahıslar" kullanarak vurgun yapan bir şebeke tespit etmiş, "Sahte Belge Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda 11 şüpheli yakalanmıştı.

Yurt dışında yaşayan vefat etmiş veya hakkında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'de bulunan mirasçı ve miraslarının takip edildiği, sahte belgeler ve "joker" olarak adlandırılan benzer fiziki özelliklere sahip kişiler kullanılarak haksız kazanç elde ederek büyük bir vurgun yapan şebekenin 11 üyesi üç gün önce düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda daha önce avukatlık mesleğinden men edilen kişinin de aralarında bulunduğu 11 şüphelinin polisteki sorgusu tamamlandı. Zanlıların ikisi savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, geri kalan 9 şüpheli bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA
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