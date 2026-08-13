KADES ile Kadın Güvenliği Artıyor

Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili vatandaşları bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacabey ilçesinde gerçekleştirdikleri bilgilendirme faaliyetinde vatandaşlara uygulamanın kullanım amacı ve sağladığı kolaylıklar hakkında bilgi verdi.

Kadınların şiddet ve acil durumlarda güvenlik güçlerine hızlı şekilde ulaşabilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımına yönelik çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri, vatandaşlarla bir araya geldi. Ekipler, uygulamanın cep telefonlarına nasıl indirileceği, nasıl kullanılacağı ve acil durumlarda ihbar oluşturma süreci hakkında bilgilendirmede bulundu. Gerçekleştirilen çalışma sırasında vatandaşların uygulamayla ilgili merak ettiği sorular da ekipler tarafından yanıtlandı. Özellikle kadınların güvenliğinin sağlanması ve muhtemel şiddet olaylarına hızlı şekilde müdahale edilmesi açısından KADES'in önemine dikkat çekildi. Jandarma ekipleri, KADES uygulamasının kadınların karşılaşabilecekleri tehdit ve şiddet durumlarında güvenlik güçlerine ulaşmalarını kolaylaştırdığını belirterek vatandaşların uygulamayı telefonlarına indirmeleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Karacabey'de gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinin, kadınların KADES konusunda farkındalığının artırılması ve uygulamanın daha geniş kitleler tarafından kullanılmasının sağlanması amacıyla sürdürüleceği öğrenildi.