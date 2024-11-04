Kadıköy'de Altın Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kadıköy'de Altın Hırsızları Yakalandı

Kadıköy'deki kuyumcudan altın çalan 4 hırsız, güvenlik kamerası sayesinde yakalandı.

04.11.2024 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de murç ve çekiçlerle kepengini kırdıkları kuyumcuya girerek vitrindeki altınları çalan 4 hırsız önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. Şüphelilerin suç dosyalarının kabarık olduğu ve 2 kişinin kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle arandıkları da ortaya çıktı. Öte yandan şüphelilerin Güngören'de bir iş yerinden kasa çaldıkları da tespit edildi.

Olay, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda 9 Eylül Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde işyerine gelen hırsızlar, fırsatını bulunca harekete geçti. Ellerindeki murç ve çekiçlerle kuyumcunun kepengini kırarak içeri giren hırsızlar, vitrindeki ziynet eşyalarını çalarak oradan kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışmalar kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Hırsızların iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandıkları belirlendi. Görüntülerde iş yerine gelen şüphelilerin kepengi ve iş yeri camını kırmak için bir süre uğraştıkları, içeri giren hırsızların vitrindeki altınları yanlarında getirdikleri torbalara doldurdukları görüldü. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Suç dosyaları kabarık olan şüpheliler kısa sürede yakalandı

Bağcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece adreslere yapılan baskında Erhan Y.(32), Mahsut Y.(25), Sidar D.(26) ve Murat K.(39) yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca ve çok sayıda mermi de ele geçirildi. Öte yandan Erhan Y.'nin 15, Mahsut Y.'nin 9, Sidar D.'nin 41, Murat K.'nın 31 suç kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerden Sidar D. hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve şüphelinin 3 ayrı dosyadan arandığı da ortaya çıktı. Murat K. isimli şüpheli hakkında da daha önceden işlediği suçlar nedeniyle 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve bu nedenle arandığı belirlendi. Hırsızların 1 Mayıs Çarşamba günü Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'ndeki bir iş yerinden içinde 5 bin dolar ve araç anahtarı bulunan çelik kasayı da çaldıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Kadıköy, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Altın Hırsızları Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
12:38 Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’i öldüren zanlı tanıdık çıktı Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı
11:50 Batman’da polise yumruklu saldırı Ortalık bir anda savaş alanına döndü Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
11:40 Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un ilk hamlesi Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
23:18 Acun Ilıcalı’dan Trabzonspor’u şaşkına çeviren itiraf Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'u şaşkına çeviren itiraf
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:57 Jose Mourinho’dan Atilla Karaoğlan’a zehir zemberek sözler Jose Mourinho'dan Atilla Karaoğlan'a zehir zemberek sözler
21:32 Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü
21:11 Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
20:50 Trabzonspor’a üst üste 2 penaltı birden Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden
20:39 Fenerbahçe’nin yıldızı sekerek oyundan çıktı Fenerbahçe'nin yıldızı sekerek oyundan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 15:31:14. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Altın Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.