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Kadıköy'de kaçırılan servis minibüsünde öğrencilere panik anları yaşatıldı - Son Dakika
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Kadıköy'de kaçırılan servis minibüsünde öğrencilere panik anları yaşatıldı

Kadıköy'de geçtiğimiz gün kaçırılan servis minibüsünde çekilen görüntülerde, şüphelinin panikle bağıran öğrencilere 'Siz korkmayın, araç lazım' dediği görüldü. Polis, şüphelinin daha önceden 13 suç kaydı olduğunu belirledi ve şahsın Ankara'ya kaçtığı tespit edildi.

Kadıköy\'de kaçırılan servis minibüsünde öğrencilere panik anları yaşatıldı
06.01.2024 - 09:37,  Güncelleme: 09:38
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Kadıköy'de geçtiğimiz gün kaçırılan servis minibüsüyle ilgili yeni görüntüleri ortaya çıktı. Servisin içinde kaydedilen görüntülerde, okul servisini kaçıran şahsın panikle bağıran öğrencilere "Siz korkmayın, araç lazım" dediği görüldü.

Kadıköy'de Zühtüpaşa Mahallesi, Özalp Sokak'ta, 4 Ocak tarihinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Tuzla'da bulunan özel bir okula gitmekte olan servis minibüsü, bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra bir kişi tarafından kaçırılmıştı. Yaya olarak minibüsün yanına yaklaşan ve arka lastikte bir sorun olduğunu söyleyerek şoförü araçtan indiren şüpheli, daha sonra direksiyona geçerek içindeki çocuklarla birlikte minibüsü kaçırmıştı. Şüpheli şahıs serviste bulunan öğrenciler ile hostesi "Sizinle bir işim yok. Bana araba lazım" diyerek Göztepe'de araçtan indirmişti. Kaçırılan servis minibüsü, Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulunmuştu.

Yaptığı çalışma ile şüphelinin 34 yaşındaki Tolga N. olduğunu belirleyen polis, şüphelinin daha önceden mala zarar vermek, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak gibi suçlardan 13 kaydı olduğunu tespit etti. Şüphelinin bekar olduğu ve işsiz olduğu da belirlendi.

Yapılan incelemelerde, şüphelinin kaçırdığı okul servisini terk ettikten sonra dolmuşla Marmaray'a gittiği oradan Gebze'ye geçtiği, sonra otobüs bileti alarak Ankara'ya gittiği öğrenildi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemeleri biten Tolga N. Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Öte yandan, olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Servis minibüsünün iç kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın servis minibüsünün şoför koltuğunda oturduğu görülüyor. Öğrenciler panikle bağrışırken şahıs, "Siz korkmayın, araç lazım" dediği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de kaçırılan servis minibüsünde öğrencilere panik anları yaşatıldı - Son Dakika


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