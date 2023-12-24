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Kadıköy'de makas atan araç başka bir araca çarptı - Son Dakika
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Kadıköy'de makas atan araç başka bir araca çarptı

Kadıköy'de makas atarak ilerleyen bir araç, sağ şeritten gelen başka bir araca çarptı. Kaza sonucunda ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

24.12.2023 - 01:37,
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Kadıköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kazaya neden oldu

İSTANBUL - Kadıköy'de makas atarak ilerleyen bir araç, sağ şeritten gelen başka bir araca çarptı. Kaza da ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Olay, saat 00.00 sıralarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Bağdat caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. hakimiyetindeki Seat Leon marka 34 ENS 804 plakalı araç sürücüsü Bağdat Caddesi üzerinde aşırı hızlı bir şekilde makas atarak ilerlerken, sağ şeritten gelen A.K. kontrolündeki 34 EPA 675 plakalı araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ters istikamete dönerek kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza da ölen veya yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın nasıl olduğunu öğrenmek için kazaya karışan iki araç sürücüsünü yüzleştirdi. Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kadıköy\'de makas atan araç başka bir araca çarptı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de makas atan araç başka bir araca çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de makas atan araç başka bir araca çarptı - Son Dakika
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