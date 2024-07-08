Kadıköy'de Müzisyeni Öldüren Şahsa Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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Kadıköy'de Müzisyeni Öldüren Şahsa Müebbet Hapis Cezası

Kadıköy'de istediği şarkıyı çalmayan müzisyen Cihan Aymaz'ı bıçaklayarak öldüren şahıs, yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Mehmet Caymaz'ın pişman olduğunu söylemesine rağmen mahkeme, cezada indirim yapmadı.

08.07.2024 18:32
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Kadıköy'de istediği şarkıyı çalmayan müzisyen Cihan Aymaz'ı bıçaklayarak öldüren şahıs, yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kadıköy'de 2 Mayıs 2023 tarihinde Cihan Aymaz'ın (30) yanına yanaşan Mehmet Caymaz, bir türkü istemişti. Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıkmıştı. Mehmet Caymaz (33), yanındaki bıçakla Cihan Aymaz'ı göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü. Tutuklu sanık Mehmet Caymaz'ın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Caymaz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Sanık Mehmet Caymaz, son sözünde pişman olduğunu söyledi. Müşteki avukatı ise, daha önce de müzisyen cinayetleri olduğunu ve bir daha böyle cinayetlerin yaşanmaması için sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Caymaz'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, cezada herhangi bir indirim yapmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kadıköy, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Müzisyeni Öldüren Şahsa Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika

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