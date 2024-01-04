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Kadıköy'de öğrenci taşıyan okul servisinin kaçırılma anı kamerada - Son Dakika
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Kadıköy'de öğrenci taşıyan okul servisinin kaçırılma anı kamerada

Kadıköy'de kimliği belirsiz bir kişi, içinde 10 öğrenci ve hostesin olduğu okul servisini ışıklarda durduğu esnada kaçırdı. Servis minibüsünün kaçırılma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli şahıs, servisteki 10 öğrenci ve hostesi Göztepe yakınlarında indirerek kaçmaya devam etti. Polis ekipleri kaçırılan servis aracını terk edilmiş halde buldu.

04.01.2024 - 19:11,
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Kadıköy'de öğrenci taşıyan okul servisinin kaçırılma anı kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de kimliği belirsiz bir kişi, içinde 10 öğrenci ve hostesin olduğu okul servisini ışıklarda durduğu esnada kaçırdı. Servis minibüsünün kaçırılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de bugün sabah saatlerinde yaşanan olayda, Tuzla'daki bir ilkokula öğrenci taşıyan servis minibüsü ışıklarda durduğu sırada, kimliği henüz belirsiz bir kişi şoföre arka lastiğinin patladığını söyledi. Şoför lastiği kontrol etmek için minibüsün arkasına geçtiği sırada şahıs direksiyona geçerek servis minibüsünü kaçırdı. Şüpheli şahıs, servisteki 10 öğrenci ve hostesi Göztepe yakınlarında indirerek kaçmaya devam etti.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis kaçırılan servis aracını Pendik Dumlupınar Mahallesinde bir sokakta terk edilmiş halde buldu. Servisin kaçırıldığı adrese gelen polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Servisi kaçırma anı kamerada

Şahsın okul servisini kaçırma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs yolda duran okul servisinin yanına gidiyor, ardından servisin şoförü araçtan iniyor. Şahsın direksiyonuna geçtiği okul servisi bir anda hareket ediyor ve oradan uzaklaşıyor.

Kadıköy\'de öğrenci taşıyan okul servisinin kaçırılma anı kamerada
Kaynak: İHA
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Kadıköy, Tuzla, Ulaşım, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de öğrenci taşıyan okul servisinin kaçırılma anı kamerada - Son Dakika


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