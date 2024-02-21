Otobüste yer isteyen kadına yumruk atan saldırgan serbest kaldı: Bir anlık öfkeyle oldu, pişmanım

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Torpille işe girenlerle ilgili Diyanet\'ten çok konuşulacak açıklama

"Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız, bu nasıl anlayıştır?"

Kadıköy'de bindiği otobüste yer isteyen kadına yumruklu saldırıda bulunan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırgan hakimlik ifadesinde, "Beni azarlayarak ve çocuğumun yanında aşağılar şekilde konuşması nedeniyle olay meydana gelmiştir" dedi.

OTOBÜSTE YER İSTEYEN KADINA YUMRUK ATTI

Reyhan D. (39) Kadıköy'de dün akşam saatlerinde bindiği otobüste Muharrem B.'den çocuğunu kucağına almasını ve kendisine yer vermesini istemiş ve ardından yumruklu saldırıya uğramıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Muharrem B., hakkında kasten yaralama suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Muharrem B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Muharrem B., savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Muharrem B.'nin bakıma muhtaç tedavi gören küçük çocuğunun bulunması ve sabit ikametgah sahibi olması nedeniyle tutukluluk talebini reddetti. Hakimlik, adli kontrol kararı verilmesinin daha ölçülü olacağı kanaatiyle Muharrem B.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

"BİR ANLIK ÖFKE İLE OLAY GERÇEKLEŞTİ"

Muharrem B. hakimlik ifadesinde, "Yanımda 6 yaşında oğlum vardı. Oğlum 4 yaşındayken eşimle ayrıldık, oğlum ile birlikte kalıyoruz. Oğlum psikiyatri tedavisi görmektedir, bakıma muhtaçtır. Hem yanımda bulunan eşyalarım nedeniyle hem de oğlumun özel durumu nedeniyle kucağımda yolculuk yapamamaktaydım. Müştekinin yer talep etmesi üzerine kendisine durumu izah etmeme rağmen alaycı sözler ile tahrik etmiş ve ısrarcı olmuştur. Ayrıca bana bağırarak tekrar çocuğumu almamı istemiştir. Bir anlık öfke ile olay gerçekleşmiştir. Beni azarlayarak ve çocuğumun yanında aşağılar şekilde konuşması nedeniyle olay meydana gelmiştir. Pişmanım" dedi.