Otobüste yer isteyen kadına yumruk atan saldırgan serbest kaldı: Bir anlık öfkeyle oldu, pişmanım - Son Dakika
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Otobüste yer isteyen kadına yumruk atan saldırgan serbest kaldı: Bir anlık öfkeyle oldu, pişmanım

Kadıköy'de bindiği otobüste yer isteyen kadına yumruklu saldırıda bulunan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırgan şahıs ifadesinde, 6 yaşındaki oğlunun psikiyatri hastası olduğunu, eşyaları da olduğu için kadın yolcuya yer veremediğini belirterek, "Müşteki kendisine durumu izah etmeme rağmen alaycı sözler ile tahrik etmiş ve ısrarcı olmuştur. Beni azarlayarak ve çocuğumun yanında aşağılar şekilde konuşması nedeniyle olay meydana gelmiştir. Pişmanım." dedi.

21.02.2024 15:25  Güncelleme: 15:27
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Kadıköy'de bindiği otobüste yer isteyen kadına yumruklu saldırıda bulunan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırgan hakimlik ifadesinde, "Beni azarlayarak ve çocuğumun yanında aşağılar şekilde konuşması nedeniyle olay meydana gelmiştir" dedi.

OTOBÜSTE YER İSTEYEN KADINA YUMRUK ATTI

Reyhan D. (39) Kadıköy'de dün akşam saatlerinde bindiği otobüste Muharrem B.'den çocuğunu kucağına almasını ve kendisine yer vermesini istemiş ve ardından yumruklu saldırıya uğramıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Muharrem B., hakkında kasten yaralama suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Muharrem B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Otobüste yer isteyen kadına yumruk atan saldırgan serbest kaldı: Bir anlık öfkeyle oldu, pişmanım

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Muharrem B., savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Muharrem B.'nin bakıma muhtaç tedavi gören küçük çocuğunun bulunması ve sabit ikametgah sahibi olması nedeniyle tutukluluk talebini reddetti. Hakimlik, adli kontrol kararı verilmesinin daha ölçülü olacağı kanaatiyle Muharrem B.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Otobüste yer isteyen kadına yumruk atan saldırgan serbest kaldı: Bir anlık öfkeyle oldu, pişmanım

"BİR ANLIK ÖFKE İLE OLAY GERÇEKLEŞTİ"

Muharrem B. hakimlik ifadesinde, "Yanımda 6 yaşında oğlum vardı. Oğlum 4 yaşındayken eşimle ayrıldık, oğlum ile birlikte kalıyoruz. Oğlum psikiyatri tedavisi görmektedir, bakıma muhtaçtır. Hem yanımda bulunan eşyalarım nedeniyle hem de oğlumun özel durumu nedeniyle kucağımda yolculuk yapamamaktaydım. Müştekinin yer talep etmesi üzerine kendisine durumu izah etmeme rağmen alaycı sözler ile tahrik etmiş ve ısrarcı olmuştur. Ayrıca bana bağırarak tekrar çocuğumu almamı istemiştir. Bir anlık öfke ile olay gerçekleşmiştir. Beni azarlayarak ve çocuğumun yanında aşağılar şekilde konuşması nedeniyle olay meydana gelmiştir. Pişmanım" dedi.

Otobüste yer isteyen kadına yumruk atan saldırgan serbest kaldı: Bir anlık öfkeyle oldu, pişmanım
Otobüste yer isteyen kadına yumruk atan saldırgan serbest kaldı: Bir anlık öfkeyle oldu, pişmanım
Otobüste yer isteyen kadına yumruk atan saldırgan serbest kaldı: Bir anlık öfkeyle oldu, pişmanım
Kaynak: İHA

Kadıköy, Şiddet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otobüste yer isteyen kadına yumruk atan saldırgan serbest kaldı: Bir anlık öfkeyle oldu, pişmanım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Beşiktaş 1903: Türkiye de adalet bukadar mi 90 46 Yanıtla
  • Hüseyin Tekin: Şu çocuklardan ne istiyorsunuz şiddete karşıyım amakadın haksız. Önce sevgi sonra saygı zaten gelir.Öğrenci Çocuğun sırtında 10 kg yük var yardımcı olacakları yerde birde başlarına dikilip yer istemeleri yokmu birgünde şü öğrencilere büyük insanlar yer verseler.bu ülkede böyle insanlarla yaşamak gelecek nesiller için maalesef çok zor.Ayrıca bayan İn hitap şekli iyi değil gibi geldi. 91 32 Yanıtla
  • Mesut Yıldız: Zaten video izlediğimde kadının ağızına bakınca hissetmiştim azarlar gibi konuştuğunu güzelce istese karşı tarafta zaten açıklamış tamam diyip gitmek yerine saydırmış belli yani ama o kadar yük varken çocukta hasta iken adam nasıl baş etsin ki 73 16 Yanıtla
  • Ibrahim kucukonder: Ne güzel savunma herkes yapacağını yapsın pişmanım desin zaten hersey bir anlık öfke ile olmuyor mu son pişmanlık neye yarar demeyin memleket pişmanlardan geçilmez oldu heryerde pişmanlık kol geziyor alkissss 22 26 Yanıtla
  • güneş güneş: adalet, adalet, adalet istiyoruz 20 19 Yanıtla
  • Necati Kaya: Beşiktaş1903,bunlar daha iyi günlerimiz. 2 4
  • XYZ: Hadiii leeyynnn 1 1 Yanıtla
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