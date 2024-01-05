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Kadıköy'de servis minibüsünü kaçıran zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Kadıköy'de servis minibüsünü kaçıran zanlı adliyeye sevk edildi

Kadıköy'de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik'te bıraktığı iddia edilen şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Tuzla'daki bir ilkokul için taşımacılık yapan öğrenci servisinin Kadıköy'de ışıklarda durduğu sırada bir şüpheli tarafından kaçırılması sonrası çalışma başlattı. Ekipler, servis sürücüsünü araçtan indirdikten sonra minibüsü kullanarak Göztepe'ye kadar ilerleyen ve burada öğrencilerle hostesi indiren zanlının kimlik ve adresini tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli Tolga N., adliyeye sevk edildi.

Kadıköy\'de servis minibüsünü kaçıran zanlı adliyeye sevk edildi
05.01.2024 - 22:46,  Güncelleme: 22:48
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Kadıköy'de servis minibüsünü kaçıran zanlı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Kadıköy'de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik'te bıraktığı iddia edilen şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Tuzla'daki bir ilkokul için taşımacılık yapan öğrenci servisinin Kadıköy'de ışıklarda durduğu sırada bir şüpheli tarafından kaçırılması sonrası çalışma başlattı. Ekipler, servis sürücüsünü araçtan indirdikten sonra minibüsü kullanarak Göztepe'ye kadar ilerleyen ve burada öğrencilerle hostesi indiren zanlının kimlik ve adresini tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli Tolga N., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy, Pendik, Tuzla, İstanbul, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de servis minibüsünü kaçıran zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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