Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor - Son Dakika
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Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor

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Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Fahriye Evcen, dün akşam Bebek'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyuncu Fahriye Evcen son dönemde artan kadın cinayetleri hakkında 'söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da birşey gelmiyor' dedi.

12.10.2024 10:19  Güncelleme: 10:27
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Son günlerde Türkiye gündemini derinden sarsan cinayetler ve cinsel istismar vakaları, toplumsal duyarlılığı artırdı. Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in cinayetleri, ayrıca Sıla bebeğin hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetmesi, Türkiye gündemini derinden sarstı

KADIN CİNAYETLERİNE KARŞI ORTAK DUYARLILIK

Bu vahşetlere karşı magazin dünyasından da yankılar yükselirken ünlü isimler, kadın cinayetlerine ve istismarlara dikkat çekmek için sosyal medya hesaplarından ve basın toplantılarında konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.

'SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR'

Dün Bebek'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fahriye Evcen'in kendisine yöneltilen kadın cinayetleri sousuna verdiği tek kelimelik cevap dikkatlerden kaçmadı. Evcen, "Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor. Bu olaylar, toplum olarak hepimizi derinden etkiliyor. Birlikte hareket etmemiz ve sesimizi çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullanırken sosyal medyada güzel oyuncuya tepki gösterildi.

'KADIN KADININ YURDU OLMALIDIR'

Kullanıcılar, Evcen'e yönelik, 'bir kadın olarak keşke konuşsaydın', 'kadın kadının yurdu olmalı senin yaptığın düşmanlık' gibi yorumlarda bulundular.

Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen\'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor

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Son Dakika 3.Sayfa Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mustafa Demir:
    Herkes önce kendini bilecek hiç bir erkek zevk olsun die karısını çocuğunu dövmez kadınlar aklını kullansa dayakda yemez 3 9 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu kim 8 0 Yanıtla
  • SERKAN 06:
    Boşver teyze sen kocanla bol bol reklamlara çık para kazan, sizin gibilere ülkenin ihtiyacı yok 4 2 Yanıtla
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