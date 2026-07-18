Adana'da çarşaflı saldırgan: Kadın kılığına girdi, husumetlisini korkuttu

Adana'da kimliğini gizlemek amacıyla çarşaf giyip kadın kılığına giren bir şüpheli, hedef aldığı iş yerine tabancayla kurşun yağdırdı. Filmleri aratmayan hain saldırının ardından kaçan zanlı, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇARŞAF GİYİP KADIN KILIĞINA GİRDİ

Olay, geçtiğimiz gün merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıyan olayda, tanınmamak için siyah çarşaf giyerek kadın kılığına giren 18 yaşındaki B.T., cadde üzerinde yürüyerek hedef seçtiği iş yerinin önüne geldi. Yanında getirdiği tabancayı çıkaran şüpheli, iş yerine peş peşe ateş açtı. Saldırgan olayın ardından koşarak izini kaybettirdi.

GASP BÜRO DEDEKTİFLERİ KİMLİĞİNİ DEŞİFRE ETTİ

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına alan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çarşafın altındaki gizemli saldırganın kimliğini belirlemeyi başardı. Şüphelinin 18 yaşındaki B.T. olduğunu tespit eden dedektifler, yakalanması için operasyon başlattı.

OPERASYONLA YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Kısa süreli takibin ardından B.T., Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde saklandığı adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının ifadesinde, "Aramızda husumet vardı, sadece korkutmak amacıyla yaptım" diyerek suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.