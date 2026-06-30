Kadının çığlığı mahalleyi ayağa kaldırdı: Beni öldürecek, yardım edin - Son Dakika
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Kadının çığlığı mahalleyi ayağa kaldırdı: Beni öldürecek, yardım edin

30.06.2026 14:37
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İstanbul'un Silivri ilçesinde gece saatlerinde bir kadının, kendisini zorla götürmeye çalışan bir erkeğe karşı "Beni öldürecek, yardım edin" diye bağırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahalle sakinlerini ayağa kaldıran olayın ardından tarafların durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olay paniğe neden oldu. Sokak ortasında bir erkek tarafından kolundan tutularak götürülmeye çalışıldığı görülen kadın, "Beni öldürecek, yardım edin" diye bağırarak çevredekilerden yardım istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SOKAK ORTASINDA KORKU DOLU ANLAR

Olay, İstanbul'un Silivri ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Görüntülerde, bir erkeğin kadını kolundan tutarak götürmeye çalıştığı, kadının ise direnerek çevredekilerden yardım istediği görülüyor.

"BENİ ÖLDÜRECEK, YARDIM EDİN"

Kadının, "Beni öldürecek, yardım edin" diye bağırdığı anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. Çevrede yaşanan panik dikkat çekerken, görüntülerde taraflar arasındaki gerginlik ve kadının kurtulmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Yaklaşık 40 saniyelik görüntüde ikili arasındaki arbede bir süre devam ediyor. Görüntünün sonunda taraflar kameranın görüş alanından çıkıyor.

Olayın nasıl sonuçlandığına ve tarafların kimliklerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Görüntülerle ilgili yetkililerden açıklama bekleniyor.

İstanbul, 3. Sayfa, Silivri, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadının çığlığı mahalleyi ayağa kaldırdı: Beni öldürecek, yardım edin - Son Dakika

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