Kadir Ezildi'nin korkutan anları! Taksiye binerken yere kapaklandı - Son Dakika
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Kadir Ezildi'nin korkutan anları! Taksiye binerken yere kapaklandı

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Now TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim yarışma programı ile seyirci karşısına çıkan Kadir Ezildi, son olarak sosyal medyasından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Taksiye binerken düştüğü anları takipçileriyle paylaşan Kadir Ezildi büyük bir kazanın eşiğinden döndü.

09.04.2025 09:18
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En Hamarat Benim yarışma programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile gündeme oturdu. Ezildi, taksiye binmeye çalıştığı anlarda dengesini kaybedip düştü. Talihsiz kazayı esprili bir dille takipçileriyle paylaştı. Büyük bir kaza atlatan Ezildi, "İlk defa yıkılmıyoruz, sen çay koy biz yine düştüğümüz yerden ayağa kalkarız."

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde Konya'da doğan Kadir Ezildi, 29 yaşındadır. Özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak görev yapmıştır. İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşamaktadır. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla popülerlik kazanan Ezildi, katıldığı televizyon programı sayesinde geniş kitlelere ulaşmıştır. Kadir Ezildi, baba tarafından Konyalı, anne tarafından ise Bayburtludur.

Kadir Ezildi'nin korkutan anları! Taksiye binerken yere kapaklandı
Kadir Ezildi\'nin korkutan anları! Taksiye binerken yere kapaklandı

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Son Dakika 3.Sayfa Kadir Ezildi'nin korkutan anları! Taksiye binerken yere kapaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ers Çky:
    insanlık hali düşebilir bunun haber değeri ne artık bırakın böyle saçma sapan şeyleri yok düştü yok o şuna kaydı bu bununla bu açtı bu gösterdi haberlerini. 8 1 Yanıtla
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