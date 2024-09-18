Kadirli\'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; ilçeye bağlı Tozlu köyünde meydana geldi. Tozlu köyü köprüsü civarında Barış Yatmaz'ın kullandığı 80 LR 246 plakalı otomobil ile Süleyman Erişidir yönetimindeki Opel marka otomobil çarpıştı. Kaza sonrası otomobillerden biri takla atarak yolda ters durup hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Barış Yatmaz'ın kullandığı araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sonrası her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Kadirli ilçesinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE