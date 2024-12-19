Kafede Küfür Yüzünden Tabanca Ile Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kafede Küfür Yüzünden Tabanca Ile Saldırı

Adana'da küfürlü konuşma nedeniyle kafeden atılan iki kişi, işyeri sahibine tabancayla saldırdı.

19.12.2024 23:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Küfürlü konuşma" diye uyardığı kişiler kafeye tabancayla ateş etti

ADANA - Adana'da küfürlü konuştukları için kafeden gönderilen iki şahıs daha sonra otomobil ile gelerek işyerine tabanca ile defalarca ateş açtı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansırken şüpheliler yakalanıp tutuklandı.

Olay, 1 Aralık günü Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarında bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre Ertuğrul K. ve Samet A. kafede oturdukları sırada küfürlü konuştukları için işyeri sahibi Mehmet B. uyarıda bulundu. Bunun üzerine Ertuğrul K. ve Samet A., Mehmet B. ile tartışarak kafeden ayrıldı.

Akşam saatlerinde Ertuğrul K. otomobiline taktığı sahte plaka ile yanında bulunan arkadaşı Samet A. ile birlikte kafeye geldi. Samet A. aracın içerisinden, Mehmet B.'nin kafesine doğru defalarca ateş açtı. Şüpheliler daha sonra bölgeden kaçtı, bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 50 saat görüntü izleyen gasp polisi şüphelilerin saklandıkları adresi belirledi. Şafak vakti yapılan operasyonla Samet A. ve Ertuğrul K. yakalandı. Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul eden her iki şüphelide çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kafede Küfür Yüzünden Tabanca Ile Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:42 Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa AK Parti’ye giderim Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa AK Parti'ye giderim
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
21:41 Putin’in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak Putin'in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:25:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kafede Küfür Yüzünden Tabanca Ile Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.