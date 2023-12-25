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Kafes-23 Operasyonlarında Yakalanan 96 Şüpheli Adliyeye Gönderildi - Son Dakika
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Kafes-23 Operasyonlarında Yakalanan 96 Şüpheli Adliyeye Gönderildi

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonları kapsamında yakalanan 96 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Operasyonlarda 5 yerel organize suç örgütü çökertildi ve toplamda 133 kişi mağdur edildi.

Kafes-23 Operasyonlarında Yakalanan 96 Şüpheli Adliyeye Gönderildi
25.12.2023 - 20:01,
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"Kafes-23" operasyonlarında yakalanan 96 şüpheli adliyeye gönderildi

İSTANBUL - Kafes-23 operasyonları kapsamında İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen baskınlarda yakalanan 96 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 Aralık Cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kafes 23" adı verilen operasyona ilişkin, "İstanbul Merkezli 13 ilimizde eş zamanlı düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor. Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu operasyonların devamında firari durumdaki 3 kişi daha yakalanarak gözaltı sayısı 96'ya yükseldi. Emniyette 4 gündür ifade veren şüpheliler, sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Operasyonların hedefinde, Beyoğlu'nun en işlek bölgelerinden İstiklal Caddesi ile Beşiktaş'taki 5 ayrı eğlence mekanında, çete tipi örgüt üyelerinin, adres sorma, fotoğraf çektirme bahanesiyle tanıştıkları yerli ve yabancı turistleri eğlence mekanlarına götürerek, yüksek hesap ödemeye mecbur bıraktıkları belirlendi. Aralarında eğlence mekanı sahiplerinin de olduğu çete fertlerinin, hesaba itiraz eden mağdurların etrafını sarıp korkuttukları, direnç gösterenleri ise döverek darp ettikleri, üzerlerindeki para, cep telefonları ve cüzdanlarını yağmaladıkları tespit edildi. Elebaşılığını eğlence mekanı sahiplerinin yaptığı 5 ayrı organize suç örgütünce, 93'ü yabancı uyruklu, 40'ı Türkiye vatandaşı olmak üzere 133 kişinin bu yol ve yöntemle mağdur edildiği saptanmıştı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kafes-23 Operasyonlarında Yakalanan 96 Şüpheli Adliyeye Gönderildi - Son Dakika


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