Kağıthane Cendere\'de iş yerlerinde mahsur kalanlar bot ve iş makinesiyle kurtarıldı

İstanbul Kağıthane'de şiddetli yağışın ardından sel sularında mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerce bot ve iş makinesiyle kurtarıldı. Cendere Caddesindeki kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur, Kağıthane, Sarıyer ve Eyüpsultan'ı birbirine bağlayan Cendere Caddesinde su baskınlarına neden oldu. Cendere Caddesi üzerinde fabrikaların bulunduğu bölgede iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar için ekipler bölgede kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri botla bölgeye ulaşarak tahliye çalışması yaptı. Mahsur kalan vatandaşlar bot ve iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Ekiplerin kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.