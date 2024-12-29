Kağıthane'de takip edildiklerini zanneden şüpheliler, sokak ortasında polise saldırdı - Son Dakika
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Kağıthane'de takip edildiklerini zanneden şüpheliler, sokak ortasında polise saldırdı

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Kağıthane'de sokakta yürüyen 3 şüpheli, kendilerini takip ettiklerini zannettikleri polis ekiplerine, "Kardeş, neden peşimizden geliyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Çağırdıkları arkadaşlarıyla beraber ekibe saldıran şüpheliler bir polis memurunun elini çatlattı.

29.12.2024 11:46  Güncelleme: 12:08
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İstanbul Kağıthane'de 25 Aralık Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde olaylı bir gece yaşandı. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe takibi yapmaya başladı. O esnada kaldırımda yürüyen Ömer Y., Semih D. ve Savaş K, kendilerini takip ettiklerini zannettikleri sivil polis ekibine, "Kardeş, sen kimsin, ne yapıyorsun burada, neden peşimizden geliyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi.

Kağıthane'de takip edildiklerini zanneden şüpheliler, sokak ortasında polise saldırdı

POLİSİ DARBEDİP ELİNİ ÇATLATTILAR

Ekip, polis olduklarını belirterek önlerini kesen şüphelilerin uzaklaşmasını söyledi. Olay yerinden ayrılmayan şüpheliler polislerin üzerine yürüyerek küfür etti. Tehditler savuran saldırganlar 3 arkadaşlarını da olay yerine çağırdı. Toplamda 6 kişi olan şahıslar polis memuruna saldırdı. Saldırıda polis memurunun elinin çatladığı öğrenildi.

Kağıthane'de takip edildiklerini zanneden şüpheliler, sokak ortasında polise saldırdı

HEPSİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Takviye ekiplerin olay yerine gelmesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler polis aracına götürüleceği sırada arkadaşları Yasin A., Yunus Y. ve Halil Y., etrafını sardıkları polis ekibini darbetmeye çalıştı. Polise saldıran şüphelileri kaçırmaya çalışan diğer 3 şüpheli ise, takviye ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri tamamlanan şüphelilerin toplamda 27 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kağıthane'de takip edildiklerini zanneden şüpheliler, sokak ortasında polise saldırdı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Semih D., Savaş K. ve Ömer Y. çıkarıldığı mahkemece "Görevini yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı. Halil Y., Yasin A. ve Yunus Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kağıthane\'de takip edildiklerini zanneden şüpheliler, sokak ortasında polise saldırdı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de takip edildiklerini zanneden şüpheliler, sokak ortasında polise saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Osman A:
    Şu suç kayıtlılarına devlet bi çare bulamadı gitti.Bunlar yüzünden kimsede huzur kalmadı.Sokaklar güvenli değil.Polise saldıran vatandaşa neler yapmaz. 280 1 Yanıtla
    Ramazan Katırcı:
    Geçende polisin burnunu kırıp serbest kalmıştı bir şüpheli,bu şekilde devam ederse herkes onu örnek alıp çeşitli bahaneler ile kolluk kuvvetini darp ediyorlar. Bu şekilde devam ederse kolluk yakında görmezden gelecektir diye düşünüyorum. 2 0
  • Ramo:
    bu tipleri dışarıda gezdiren hâkimler yargılanmadigi sürece bu ülke düzelmez 236 3 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    bukadar özgür ülke bu barzolara yaramaz bunlara eski sistem iyidir 208 2 Yanıtla
  • Anazarbus :
    Polis bunları görünce önce kafasına, sonra bacağına, sonra havaya sıkmali 198 5 Yanıtla
    ahmet bayrak:
    Aynen katiliyorum 3 0
  • ferhat eser:
    istanbulu pisliklerden temizleyin 156 2 Yanıtla
    Ercan Cikmaz:
    Demli Arkadaslariniz la yapin siz sectiniz Belediyeyi 1 4
  • fatih acar:
    Bunları salan hakime dava açmalı. 143 1 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    suç kayıtları var. ve maalesef bu insanlar serbestçe dolaşıyor. Tutuklanma sebepleri ise görev yapan polise direnmek. Olaya karışan altı kişi. tutuklanan üç kişi. Adaletinizi skym 138 1 Yanıtla
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