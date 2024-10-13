Kahramanmaraş'ta biri 15, diğeri 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanması için operasyon başlattı. Bu operasyon çerçevesinde ekipler, uyuşturucu ticareti yapma suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.C. ile kasten adam öldürme suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan U.K.'yi yakaladı.
Emniyette işlemleri tamamlanan hükümlüler önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta 2 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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