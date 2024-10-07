Kahramanmaraş'ta 30 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 30 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda 30 kilo skunk uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

07.10.2024 14:46
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Kahramanmaraş'ta 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tıra zulalanmış 30 kilo 350 gram skunk ele geçirilirken, sürücü tutuklandı.

Kahramanmaraş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen B.İ. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. B.İ.'nin kullandığı tırda arama yapan ekipler, zulalanmış 30 kilo 350 gram skunk ele geçirdi.

B.İ. sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kahramanmaraş\'ta 30 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta 30 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 30 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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