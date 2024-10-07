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Kahramanmaraş'ta 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tıra zulalanmış 30 kilo 350 gram skunk ele geçirilirken, sürücü tutuklandı.

Kahramanmaraş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen B.İ. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. B.İ.'nin kullandığı tırda arama yapan ekipler, zulalanmış 30 kilo 350 gram skunk ele geçirdi.

B.İ. sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.