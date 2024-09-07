Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir iş yerinde bulunan insanların panik halde dışarıya kaçtığı anlar da yer aldı.

07.09.2024 10:29
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Saat 09.31'da merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenilirken deprem Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de de hissedildi. Deprem, kentteki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Beyaz eşya satışı yapan iş yerindeki kameraya yansıyan görüntülerde deprem anında bulunan insanların panik halde dışarıya kaçtığı anlar da yer aldı.

"SAHA TARAMALARINA DEVAM EDİLİYOR"

Yaşanan sarsıntının ardından Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'den ilk açıklama geldi. Vali Ünlüer, "Pazarcık ilçemizde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" dedi.

Kahramanmaraş\'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Turhallı: Allahım sen bizleri afetlerden koru. 41 2 Yanıtla
  • Böyle Şey mi Olur Tv: Çok geçmiş olsun Maraş. Allah korusun 30 0 Yanıtla
  • Ferhat Akbulak: ordaki en ufak bir sarsıntı bile psikolojiyi fazlasıyla bozmaya yetiyor. allah yardımcımız olsun 14 1 Yanıtla
  • Berat Yavuz: bizde hissettik 6 büyüklüğündeydi 11 1 Yanıtla
  • Ozkan Karakus: Allah korusun 9 0 Yanıtla
  • Emre Bey: Fay hattı daha enerjiyi boşaltmadı söylentisi var Maraş’a geçmiş olsun 5 0 Yanıtla

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