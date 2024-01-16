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Kahramanmaraş'ta Cezaevi Firarisi Yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Cezaevi Firarisi Yakalandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir cezaevi firarisi, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 45 yaşındaki M.D, 2021 yılından beri firari olarak aranıyordu. Yakalanan hükümlü, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş\'ta Cezaevi Firarisi Yakalandı
16.01.2024 - 21:29,
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Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı motorlu asayiş tim ekipleri, Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat Masası tarafından silahlı yağma, Alanya Yerel İlamat Masası tarafından elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık, Anamur İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından, resmi belgede sahtecilik, Adana Asliye Ceza İlamat Masası tarafından, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan, 30 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2021 yılından beri cezaevi firarisi 45 yaşındaki M.D'yi yakaladı.

Yakalanan hükümlü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Cezaevi Firarisi Yakalandı - Son Dakika


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