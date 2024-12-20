Kahramanmaraş'ta Devre Mülk Dolandırıcılığı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kahramanmaraş'ta Devre Mülk Dolandırıcılığı

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş'ta 10 kişi devre mülk dolandırıcılığı yüzünden tutuklandı, mağdurlar 30 milyon TL zarara uğradı.

20.12.2024 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta devre mülk dolandırıcılığı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta devre mülk vaadiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen 10 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı, Tehdit, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kahramanmaraş merkezli Gaziantep, Manisa, Balıkesir, Muğla, Osmaniye'de iki gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve işyerlerinde yapılan aramalar neticesinde çok sayıda dijital materyaller ile suç unsuru evrak ve dokümanlara el konuldu.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, müşterilerini yaklaşık 30.000.000 TL zarara uğratarak dolandırıldıkları tespit edilmiş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yöntemi ile elde ettikleri değerlendirilen, 100 devre mülk hissesine, 3 araca, banka, elektronik hesaplarına ve şirket hesabına el koyma kararı alındı.

İfadeleri alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 10 şüpheli de tutuklandı.

Kahramanmaraş\'ta Devre Mülk Dolandırıcılığı
Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Kahramanmaraş, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Devre Mülk Dolandırıcılığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
18:48 İsrail, Suriye’de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
07:56 ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak
07:42 ’Arka Sıradakiler’in ’İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:46 Şam’la ilk teması kuran AB’den yeni karar Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 20:01:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Devre Mülk Dolandırıcılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.