Fabrikadaki yangına müdahale eden itfaiye eri darbedildi - Son Dakika
Fabrikadaki yangına müdahale eden itfaiye eri darbedildi

Fabrikadaki yangına müdahale eden itfaiye eri darbedildi
16.03.2026 23:34  Güncelleme: 23:57
Fabrikadaki yangına müdahale eden itfaiye eri darbedildi
Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine fabrika sahibi ve işçiler saldırdı. Olayda darbedilen 1 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta yangına müdahale eden itfaiye eri darbedildi.

FABRİKADAN YÜKSELEN ALEVLER 25 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Edinilen bilgilere göre, olay Dulkadiroğlu ilçesi Gaziantep yolu Erkenez mevkiinde bulunan bir kumaş ve boya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaklaşık 25 dakikalık çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kahramanmaraş'ta yangına müdahale eden itfaiye eri darbedildi

FABRİKA SAHİBİ VE İŞÇİLER, İTFAİYE EKİPLERİNE SALDIRDI

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması yaptığı sırada iddiaya göre, fabrika sahibi ve işçiler itfaiye ekipleriyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine itfaiye eri Furkan Ş. (27) darbedildi. Yaralanan itfaiye eri, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Öte yandan fabrika çalışanları olay yerindeki gazetecilerin görüntü almasına da tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ta yangına müdahale eden itfaiye eri darbedildi

"DAHA MÜDAHALE ETMEDEN BURADAKİ BAZI KİŞİLER BİZE SALDIRDI"

Yaşanan olayla ilgili konuşan itfaiye eri Kadir Üçok, gün içerisinde üçüncü büyük yangına çıktıklarını belirterek, "Buraya geldik ve müdahale ettik. Daha müdahale etmeden buradaki bazı kişiler bize saldırdı. Arkadaşım şu an hastanede tedavi görüyor. Darp raporu alacak" dedi. İtfaiye eri Üçok'a röportaj sırasında çalışanlar tarafından da müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ta yangına müdahale eden itfaiye eri darbedildi
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Güvenlik, 3. Sayfa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fabrikadaki yangına müdahale eden itfaiye eri darbedildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Fabrikadaki yangına müdahale eden itfaiye eri darbedildi - Son Dakika
