Kahramanmaraş'ta silah hırsızı 16 yaşındaki H.E. yakalandı

12.09.2025 08:55
Poligondan silah ve mermi çalan 16 yaşındaki H.E., 3 günde özel harekatla yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 16 yaşındaki H.E., bir poligonda 2 silah ve 300 mermi çalıp kayıplara karıştı. Olayın bildirilmesi üzerine polis, kaçan şahsı yakalama çalışmalarına başladı. Şehrin farklı noktalarından gelen ihbarlar ve güvenlik kamerası kayıtlarını değerlendiren polis geniş çaplı saha taraması yaptı.

BAĞ EVİNDE SABAHLAYIP KEBAPÇIDAN YEMEK SÖYLEMİŞ

En son bu gece Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi'ndeki bir bağ evinde sabahladığı, kebapçıdan yemek istediği belirlenen şüphelinin yakalanması için özel harekat polisleri bölgeyi ablukaya aldı.

DAMDA YAKALANDI

Fark edildiğini anlayıp kaçan şüphelinin bir damda görülmesi üzerine dron ve köpek destekli yapılan operasyonda şüpheli H.E. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Silahların da ele geçirildiği öğrenildi.

KEBAPÇI İHBAR ETTİ

Şüpheli şahsın kendilerinden kebap istediğini belirten işletme sahibi Mustafa Nahırcı, çocuğu ilk salı günü gördüklerini, dün ise fotoğrafını görünce aranan kişi olduğunu anladıklarını ve polise ihbar ettiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2025 09:18:33. #7.12#
