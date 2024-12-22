Kahramanmaraş\'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Başkonuş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerin ismi henüz öğrenilemeyen 27 VY 778 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile 46 KY 643 plakalı Volkswagen marka otomobil kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri 2'si çocuk 6 yaralıyı araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ