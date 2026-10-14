İnşaat çalışması sırasında çıkan gazdan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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İnşaat çalışması sırasında çıkan gazdan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı

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Kahramanmaraş’ta okul yanındaki inşaat çalışması sırasında gaz sızıntısından etkilenen öğrenciler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta okul yanındaki inşaat çalışması sırasında gaz sızıntısından etkilenen öğrenciler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedbiren 2 okul tahliye edildi.

İNŞAAT ÇALIŞMASINDA GAZ SIZINTISI YAŞANDI

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesinde bulunan Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu'nun yanındaki inşaatta meydana geldi. İki okulun yanında bulunan bir inşaatta yapılan çalışma sırasında gaz sızıntısı yaşandı. 

ÖĞRENCİLER ETKİLENDİ

Yoğun gaz kokusundan etkilenen öğrenciler tedbir amaçlı okul bahçesine çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

İKİ OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Tedbir amaçlı iki okuldaki öğrenciler de tahliye edildi. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olayı öğrenen aileler okula gelerek çocuklarını almaya başladı.

Kaynak: İHA
KahramanmaraşAcil Durum3. SayfaİnşaatSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Heisenberg Heisenberg:
    bu hükümet pandemide iki tane maske dağıtmayı beceremedi. hata bizde ki ülke yönetmesini bekliyoruz 0 0 Yanıtla
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