Kahramanmaraş’ta kuyuya düşen 2 kişi hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş’ta kuyu yapımında çalışan 2 kişi, kuyuya düşerek hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta kuyu yapımında çalışan 2 kişi, kuyuya düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Kuzucak Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal mahallede kuyu yapımında çalışan Gurbet Esenceli ve Mehmet Tekin'in kuyuya düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortaklaşa yürüttüğü çalışma sonucu kuyudan çıkarılan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kuyudan çıkarılan işçilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olay sonrası jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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