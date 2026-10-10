KAL-DER, Belediye Başkanı Baltacı hakkında hastane ruhsatı için suç duyurusu yaptı

Kastamonu Kalkındırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tugay Civelekoğlu, Kastamonu Belediyesi bünyesinde bulunan özel hastane ruhsatının değerlendirilmemesinin kamu zararı oluşturduğunu belirterek, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve ilgili belediye personelleri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Kastamonu Kalkındırma Derneği (KAL-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Tugay Civelekoğlu, Kastamonu Belediyesi bünyesinde bulunan Uğurlu Royal Hospital hastanesinin ruhsatıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Civelekoğlu, ilk olarak Kastamonu Belediyesi Meclisi Ekim ayı toplantısında, hastane ruhsatıyla ilgili konuşmaların videosunu basın mensuplarına izletti. Civelekoğlu, dernek olarak Kastamonu'nun kalkınması ve gelişmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ve özel hastane ruhsatının değerlendirilmesi konusunda Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı'ya defalarca çağrıda bulunduklarını söyledi.

"Ortadan kaldırmaya çalışmak belediyecilikle açıklanamaz"

Özel hastane ruhsatını iki yıldır gündemde tuttuklarını belirten Civelekoğlu, "Bizler, Kal-Der olarak Kastamonu'nun ali menfaatleri neyse, bunun için ne söylememiz gerekiyorsa, ne yapmamız gerekiyorsa bugüne kadar onu söyledik. Nefes alıp verdiğimiz sürece söylemeye, gücümüz yettiğince yapmaya devam edeceğiz. Bizim kişilerle, bağcıyla ve siyasetle bir işimiz yoktur. Derneğimiz bir siyasi partinin kolu veya derneği de değildir. Derdimiz Kastamonu'nun bir adım da olsa ileri gitmesi, tanınması, maddi ve manevi olarak kalkınmış bir şekilde en güzel yerlere gelmesidir. Bunu yaparken de kendimiz için zerre miskal bir beklenti içinde olmadık. Yani hep hasbiydik, hiç hesabi olmadık. Biz belirttiğimiz gibi 2 yıldır birçok defa özel hastane ruhsatının aktif olarak işlevsel hale getirilmesi için Kastamonu Belediye Başkanı Sayın Hasan Baltacı'ya çağrıda bulunduk. Gerek basın yoluyla gerek doğrudan belediyeye dilekçe vererek gerek randevu isteyerek ulaşmaya, iletişime geçmeye çalıştık. Ancak kendisi bir kere olsun bu iyiniyetli çağrılarımıza cevap vermeye tenezzül etmedi. Bizim bu çağrılarımız kendimiz için değil, Kastamonu'nun menfaati içindi, Kastamonu'nun kazanması içindi" dedi.

"İyi niyetle, bilgiyle, birikimle, belediyecilikle açıklanamaz"

Amaçlarının ruhsatın kamu zararı oluşturmasını önlemek olduğunu belirten Civelekoğlu, "Bundan dolayı yarınlarda Kastamonu tarihi bu süreçte bizleri Kastamonu'nun lehine çalışan ve yol gösterenler olarak anacak, Hasan Baltacı'yı ise aleyhine iş tutan olarak anacaktır. Neden bunu diyoruz? Çünkü Belediye Meclisinin Ekim ayındaki toplantısında hem kendisi hem partisinin meclis üyesi bu işin kapatılmasını, gündemden düşmesini ve bir daha konuşulmamasını istediklerini açıkça belirttiler. Gerekçe olarak ise burasının bir daha satılmasının mümkün olmadığını ifade ettiler. Açıklamanın içinde ise belediyenin bu ruhsat ile hastane açabileceğini, belli bir süre çalıştırdıktan sonra da satılabileceğini söylediler. Bu beyanatlarına göre ufukları eldeki altın yumurtlayacak tavuğu sadece satmaktan başka çare olmadığını düşünebilecek kadardır. Gerçekten iyiniyetli olsalar, Kastamonu'nun menfaatini düşünseler, 'eldeki bu imkanı nasıl sürekli kazanç olacak şekilde değerlendirebiliriz' düşüncesi olurdu. Eldeki bu imkanı hastane yaparak mı ya da yaptırılacak hastanede sürekli güncel bir ortak olarak mı gibi farklı alternatifler hiçbir şekilde değerlendirilmeden ufuksuz bir şekilde imkanı kaybetmeye çalışmak, ortadan kaldırmaya çalışmak iyi niyetle, bilgiyle, birikimle, belediyecilikle açıklanamaz" diye konuştu.

"Belediye Başkanı Hasan Baltacı'dan şikayetçiyiz"

Özel hastane ruhsatının şu anda güncel piyasa değerinin 90 milyon TL civarında olduğunu söyleyen Civelekoğlu, "Konuşmalarını gösterdiğimiz Meclis toplantısında hem bakanlığın kendilerine hastane açılabileceğine dair bilgi verildiğini beyan edip çözümü söylerken arkasından algıyı devreye sokarak bu ruhsatla bir iş yapılamayacağını beyan ederek çözümsüzlüğe kapı açmaktadır. Dolayısıyla belediye başkanı ve meclis üyeleri milletin aklıyla alay ediyorlar. Ruhsat gerçekten önemlidir. Şu an güncel değeri takriben 90 milyon TL civarındadır. Bunun ticari hayata kazandırılması düşünüldüğünde Kastamonu için ne büyük bir imkan olacağı izahtan varestedir. Kastamonu için hem sağlık turizmi açısından hem de bölgedeki prestijimiz için büyük öneme haizdir. Basit bir olay olarak algılanamaz. Bu süreçlerin en sonunda olarak 2 gün arka arkaya yapılan toplantıda belediye başkanının özel hastane ruhsatının unutulması için yaptığı konuşma ve böylece kapıyı sonuna kadar kapatması belediye başkanının kötü niyetli olduğunu artık iyice açığa çıkarmıştır. Dolayısıyla konuşma dönemi bitmiştir. Bu noktadan sonra bizim STK olarak özel hastane ruhsatı konusunda yapabileceğimiz son vazifemiz ise durumu adli mercilere bildirmektir. Bizde buna dair şikayetimizi Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdik. Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve tespit edilecek ilgililerden Kastamonu adına şikayetçi olduk. Şimdi adli mercilerin bu konu hakkında vereceği kararı bekleyeceğiz. Kastamonu'nun menfaatine bir karar çıkacağından, Kastamonu'yu zarara sokan, güncel değeri takriben 90 milyon TL civarındaki ruhsatı pasif tutarak değerlendirmeyen, Belediye Başkanı Hasan Baltacı'dan şikayetçiyiz. Biz Kal-Der olarak bunun takipçisi olmaya ve yapılması gerekenleri yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bizim derdimiz Kastamonu'nun ali menfaatidir"

Sürecin takipçisi olacaklarını kaydeden Civelekoğlu, özel hastane ruhsatının Kastamonu'nun yararına olacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Biz, STK olarak artık bu mücadelemizin yapabileceğimiz şikayet noktasından başka bir durumumuz kalmamıştı. Kastamonu kamuoyu yakından bilmektedir. Biz, o hakkımızı Kastamonu adına kullandık. Bunun için de gururluyuz, mutluyuz. Çünkü Kastamonu'nun menfaatini önceleyerek hareket ediyoruz. Kişilerle bizim bir işimiz yoktur, siyasi partilerle de kesin diye bir işimiz yoktur. Bizim derdimiz Kastamonu'nun ali menfaatidir" ifadelerini kullandı.